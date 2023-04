Castellanos : et pan, quadruplé contre le Real Madrid !

Auteur d’un quadruplé face au Real Madrid ce mardi soir (4-2), Valentín Castellanos, l'attaquant argentin de Gérone, s’est offert le match d’une vie. Le dernier quadruplé inscrit face au Real en Liga remontait à 1947.

Deux frappes sèches du droit, deux têtes bien placées. En une heure de jeu, Valentín Castellanos a sorti la panoplie de l’excellent buteur, en claquant un quadruplé dans la musette d’Andriy Lunin et de son Real Madrid, ce mardi soir en Catalogne (4-2). Lancé à toute allure dans le dos de la défense merengue , l’Argentin au mètre 80 a mis Éder Militão au supplice. Et si les jeunes joueurs se révèlent souvent sur une soirée, Castellanos a choisi la plus belle.

Lewandowski, il y a dix ans

À 24 ans, « Taty », le surnom du héros fugace, est ainsi venu marquer l’histoire d’un championnat qu’il n’a découvert que l’été dernier. En signant ce poker , comme le veut l’expression en Espagne, Castellanos est en effet devenu le premier joueur à réaliser pareille performance au XXI e siècle en Liga. Pour trouver trace du vestige, il faut remonter au 21 décembre 1947 et s’arrêter au nom d’Esteban Echevarría, pensionnaire du Real Oviedo. Plus proche de nous, le dernier homme à en avoir planté quatre aux Blancos se nomme Robert Lewandowski, le 24 avril 2013 (il y a dix ans et un jour, donc), en demi-finale de Ligue des champions avec le Borussia Dortmund. Autant de dates et de faits qui placent donc la prestation signée Castellanos à un certain niveau de sérieux.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com