CASTANER ANNONCE LE RETRAIT D'UNE GRENADE CONTROVERSÉE PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé dimanche le retrait immédiat de grenades lacrymogènes controversées, accusées d'avoir blessé des manifestants. Depuis la crise des "gilets jaunes" en novembre 2018, les pratiques des forces de sécurité sont régulièrement mises en cause, notamment via des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. L'exécutif, qui récusait jusqu'à présent l'expression "violences policières", a infléchi récemment son discours en rappelant les forces de l'ordre à l'"exemplarité" et à un usage "proportionné et maîtrisé" de la force. "(...) il est arrivé, il y a plusieurs mois déjà, (...) que des policiers soient obligés de les utiliser pour se désengager d'une menace et que des manifestants, les prenant volontairement en main, se blessent gravement", a expliqué sur France 3 le ministre de l'Intérieur, en faisant référence aux grenades de type GLI-F4. "C'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut retirer les GLI-F4 de l'usage de la police", a-t-il ajouté. Cette grenade lacrymogène contient une substance explosive qui ajoute un effet de souffle. Lors d'un déplacement à Pau dans les Pyrénées Atlantiques, Emmanuel Macron a demandé au ministre de l'Intérieur de lui faire des propositions "dans les meilleurs délais" pour améliorer la déontologie et le contrôle de l'action des forces de l'ordre. (Gwénaëlle Barzic)

