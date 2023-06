Casino s'allie avec Prosol (Grand Frais) pour développer son concept de produits frais

Le distributeur Casino va s'allier avec le groupe Prosol, pôle fruits, légumes, poissonnerie et crémerie de l'enseigne Grand Frais, afin d'importer le concept à succès en matière de produits frais dans une partie de son réseau .

Alors que les prétendants prêts à injecter de l'argent frais dans Casino, très endetté et en pleine procédure de conciliation, doivent soumettre leur offre au plus tard le 3 juillet, le groupe a annoncé vendredi soir un "projet de partenariat d'envergure" avec Prosol.

Les deux partenaires ont "conclu ce jour un accord préliminaire relatif à un partenariat d'envergure aux termes duquel le groupe Prosol mettrait en oeuvre le concept +Fresh+ qu'il a développé avec succès au sein des hypermarchés et supermarchés Casino et de certains magasins de l'enseigne Monoprix", indique un communiqué.

"Ce partenariat permettra de tirer parti de l'expertise inégalée du Group Prosol en matière de produits frais (fruits et légumes, produits laitiers et de crémerie, poissons, viande) pour l'appliquer dans les géographies idéales" où "Casino est implanté", poursuit-ce texte.

Prosol coiffe l'activité fruits et légumes de Grand Frais, la plus importante de l'enseigne qui compte près de 300 magasins et emploie quelque 10.000 personnes en France pour un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros. Elle a été désignée l'enseigne alimentaire spécialisée préférée des Français, selon le classement 2022 de EY-Parthenon.

En février, Casino avait annoncé être entré en discussions au sujet d'un potentiel rapprochement avec une jeune entité, Teract, dont l'actionnaire majoritaire est le mastodonte de l'agro-industrie InVivo. Les hommes d'affaires Xavier Niel et Matthieu Pigasse siègent à son conseil d'administration et le groupe est dirigé par Moez-Alexandre Zouari.

Casino et Teract entendaient créer deux sociétés distinctes, l'une côté distribution, l'autre côté approvisionnement, l'ensemble devant constituer un "leader français de la distribution responsable et durable", proche du concept de l'enseigne Grand Frais.

L'annonce de l'abandon de ce projet avait été faite le 8 juin.

Il a donc cédé la place au partenariat annoncé ce vendredi avec Prosol, qui doit être mis en oeuvre "au plus tard le 24 juillet 2023", une fois conclus des "accords de principe", selon Casino.

Né il y a 125 ans, ce dernier emploie plus de 200.000 personnes dans le monde dont un gros quart en France. Il affiche un endettement net massif, de 6,4 milliards d'euros tandis que celui de sa maison-mère Rallye s'élève à 3 milliards d'euros, et a un besoin urgent d'argent frais.

Les prétendants prêts à injecter des capitaux dans Casino doivent soumettre leur offre au plus tard le 3 juillet, et quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront "massivement dilués" et Rallye perdra le contrôle de Casino, mettant ainsi fin à la mainmise du patron historique du distributeur Jean-Charles Naouri, a annoncé le groupe mercredi.

Alors que deux manifestations d'intérêt ont été émises publiquement, d'une part par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà actionnaire de Casino, et d'autre part par le trio Niel-Pigasse-Zouari, le groupe espère finaliser "un accord de principe sur les termes de la restructuration financière" d'ici le 27 juillet, a-t-il annoncé cette semaine.

Casino a annoncé cette semaine espérer convertir en capital "au moins toutes les dettes non sécurisées", soit plus de 3 milliards d'euros, puis Casino a indiqué souhaiter aussi convertir en capital entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée.

Cela signifie que les détenteurs de dettes non sécurisées et une partie des détenteurs de dette sécurisée deviendront actionnaires du distributeur, plutôt que de récupérer leur argent.