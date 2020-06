Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casillas n'est plus candidat à la présidence de la fédération espagnole Reuters • 15/06/2020 à 15:00









par Léo De Garrigues (iDalgo) Iker Casillas, ancien gardien du Real Madrid et champion du monde 2010, a annoncé le retrait de sa candidature à la présidence de la fédération de football espagnole. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, il justifie son choix par « la situation sociale, économique et sanitaire exceptionnelle dont souffre le pays » qui « fait que les élections (à la présidence de la Fédération) passent au second plan ». Cette décision laisse le champ-libre à la réélection de Luis Rubiales, dont Casillas était le seul concurrent. Le scrutin aura lieu le 17 août prochain.

