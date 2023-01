Casa Pia, épouvantail des ogres portugais

Pendant 83 ans, Casa Pia s'était égarée dans les divisions inférieures du football portugais, le plus souvent en tant que club amateur. Depuis quelques mois pourtant, ce club historique a retrouvé l'élite. Mieux, il titille les plus grands clubs du pays en championnat. Reportage au cœur d'un club mêlant histoire, solidarité et ambition, avant la réception du FC Porto.

Un club marqué par son histoire associative

Arriver dans l'enceinte des installations de Casa Pia, c'est un peu comme sentir le parfum d'un club départemental, voire municipal. Un club où tout le monde se connaît, où l'on se tutoie, où l'on est juste fier de pouvoir jouer au football, presque entre copains. Pas de grandes installations dernier cri ni de files de touristes venus visiter le stade. Seulement une modeste enceinte, enclavée entre un parc forestier et une autoroute qui la sépare de la banlieue lisboète. Ce qui différencie le Casa Pia Atlético Clube de petits clubs dans ce cas, c'est son actuelle présence parmi les cinq meilleures équipes du Portugal, après une année 2022 riche en émotions. Dans le restaurant Dom Leitão bordant le parking du stade Pina-Manique où le club réside, on peut notamment apercevoir de nombreuses affiches et écharpes célébrant la promotion historique desen Liga Bwin. Obtenu le 15 mai dernier par une victoire face à Leixões, ce succès retentissant permettait au club lisboète de retrouver la première division, 83 ans après l'avoir quittée. Cet accomplissement résulte néanmoins du projet d'une direction ambitieuse de voir son club historique retrouver les sommets, après les avoir manqués pendant trop longtemps.À l'aube de l'année 2023, la cinquième position en Liga Bwin du Casa Pia AC ne la tient qu'à deux petits points du Sporting. Mieux, les– littéralement les "oies" – sont pour le moment en lice pour une qualification européenne. Celle-ci serait un exploit dans leur histoire, trop ancienne pour avoir connu les joutes internationales. Si au niveau sportif, ce club reste un petit Poucet national – évoluant de nouveau en professionnel depuis 2019 seulement –, son histoire est l'une des plus riches du pays. Elle est d'abord celle d'une association : la Casa Pia. Fondée en 1780 par la reine Marie I, cette institution religieuse venait en aide aux mineurs et orphelins, dans un contexte où le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 avait détruit de nombreuses familles. Ses objectifs éducatifs l'amènent ensuite à ouvrir des établissements