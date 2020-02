Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carton plein pour Embiid, Fournier seule éclaircie bleue Reuters • 25/02/2020 à 11:11









Carton plein pour Embiid, Fournier seule éclaircie bleue par Matthieu Cointe (iDalgo) Record en carrière pour Joel Embiid. Le pivot des Sixers a inscrit 49 points dans la victoire de son équipe contre les Hawks d'Atlanta (129-112). Philadelphie remporte une 27e victoire en 29 matchs à domicile et reste 5e de la Conférence Est. Dans cette soirée marquée par le bel hommage des Lakers à Kobe Bryant et sa fille Gianna, Bradley Beal a lui aussi réalisé un festival offensif. Mais les 55 points de l'arrière des Wizards n'ont pas suffi et Washington s'est incliné face aux Bucks (134-137 après prolongation). Côté Français, seul Evan Fournier s'est distingué. Le Magic s'est imposé à Brooklyn, 115-113, avec 21 pions du "Frenchie". Rudy Gobert (13 pts, 8 rebonds), n'a quant à lui pas eu les armes pour empêcher la défaite du Jazz contre les Suns. Dans les autres rencontres de la nuit, Houston a dominé New-York (123-112) grâce à 37 points de James Harden et les Clippers se sont repris face à Memphis (124-97). Luka Doncic a terminé avec 20 points et 9 rebonds et Dallas a vaincu Minnesota (139-123), alors que Cleveland est venu à bout du Miami Heat (125-119 a.p.).

