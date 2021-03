Cartes Panini 2.0, transferts en bitcoin... Que vient faire la blockchain dans le foot ?

Alors que le bitcoin atteint actuellement des sommets, la blockchain - la technologie à la base des cryptomonnaies - fait progressivement son entrée dans le foot. Avec Sorare et ses cartes Panini 2.0, mais aussi le paiement de transferts en bitcoins ou l'apparition de jetons virtuels conférant des avantages aux supporters, les initiatives se multiplient : alors, une mode passagère ou les prémices d'un changement sur le plus long terme ?

Gerard Piqué s'engage avec une start-up française

Une charnière Rio Ferdinand - Xavier Niel

Quel est le point commun entre Antoine Griezmann, Gerard Piqué et André Schürrle ? Ils ont tous les trois remporté une Coupe du monde, bravo. Mais les deux joueurs du Barça et le jeune retraité ont aussi un point commun côté business : tous sont investisseurs dans une start-up française denommée Sorare. Lancée en 2019, cette plateforme connaît un succès fulgurant ces derniers mois et est révélatrice de l'entrée de la blockchain - une technologie permettant de garder une trace numérique et infalsifiable des différentes transactions liées à une cryptomonnaie ou à un objet virtuel - dans le football., note Brian O'Hagan, responsable du développement de la start-up, qui compare les cartes Sorare aux cartes Panini.Fini, donc, la collecte insouciante de cour d'école où l'unique plaisir était de parvenir à échanger son Djibril Cissé en double contre la vignette de Pancho Abardonado qui manque tant pour compléter l'album. Désormais, le but est de jouer en ligne, de gagner des matchs, et pourquoi pas, se faire de l'argent.Économiste spécialisé dans les cryptomonnaies, Philippe Herlin souligne que le grand intérêt de la blockchain est d'assurer une grande transparence auprès des utilisateurs de Sorare. La blockchain Lire la suite de l'article sur SoFoot.com