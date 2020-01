Carte nationale d'identité : vers une mesure pour indiquer où vos enfants ont grandi?

« Né(e) à ». Cette indication qui figure sur toutes les cartes d'identité françaises pourrait connaître une petite révolution. Une proposition de loi examinée ce jeudi au Sénat permet aux parents de faire figurer leur commune de résidence sur les papiers de leur enfant plutôt que celle où il a réellement vu le jour. Une mesure « symbolique », reconnaissent les auteurs.En raison de la concentration des maternités, 99,6 % des naissances ont lieu dans moins de 500 communes. « À Paris, il n'y a que quatre arrondissements sur vingt où l'on peut déclarer des naissances. En Corse, trois villes seulement », cite en exemple Hervé Marseille, président du groupe Union centriste au Sénat et signataire du texte. Résultat : sur nos cartes d'identité, de moins en moins de diversité géographique et des registres d'état civil qui se sont vidés dans de très nombreuses mairies. « On n'y note plus que les décès », regrette le sénateur. Le constat n'est pas nouveau. En 2003, les élus de la chambre haute avaient déjà proposé une loi en ce sens.Les généalogistes se frottent les mains« Au début du siècle, l'usage voulait que les femmes donnent naissance à leurs enfants à domicile. Au fil des ans, les accouchements se sont faits d'abord dans des petites maternités peu éloignées du lieu de résidence pour ne plus se dérouler de nos jours, à quelques exceptions près, que dans de grands ensembles hospitaliers, localisés dans des villes de plus grande importance », pointaient déjà les auteurs de ce premier texte. Concrètement, la mesure présentée ce jeudi au Sénat propose « à titre expérimental » d'enregistrer la naissance d'un enfant dans la commune où il naît, ainsi que dans le lieu de résidence de ses parents, s'ils le souhaitent. Une procédure « miroir » qui sera testée durant trois ans si le principe est acté.Au risque d'une charge de travail supplémentaire pour les petites communes ? « ...