Carte d'identité : bientôt une mention du lieu de résidence des parents ?

La carte nationale d'identité risque prochainement de connaître un petit changement. Jeudi 16 janvier, une proposition de loi est débattue au Sénat pour offrir la possibilité aux parents d'indiquer leur commune de résidence en complément du lieu d'accouchement sur les papiers de leur enfant.Comme le rapporte Le Parisien, l'idée fait sens dans la mesure où 99,6 % des naissances ont lieu dans moins de 500 communes, où sont concentrées les maternités. La mesure, avant tout « symbolique » comme le précise le texte de loi, est « à titre expérimental ». Si elle est validée, elle sera testée durant trois ans. Les parents devront alors enregistrer la naissance d'un enfant dans la commune de l'accouchement (comme c'est déjà le cas) et pourront ajouter en plus, et sans obligation, leur lieu de résidence.

Une aubaine pour les généalogistesMême si la mesure ne représente pas de changements drastiques, elle ravit particulièrement les généalogistes. Interrogé par Le Parisien, Christophe Becker, directeur de Geneanet, le premier site français de généalogie contributive en ligne, pense qu'il s'agit d'« une très bonne idée ». « Aujourd'hui, quand on fait de la généalogie, on s'intéresse très vite aux villages d'origine des ancêtres, qui sont pour la plupart des petites communes », explique-t-il. Avec cette loi, les généalogistes pourront ainsi cibler plus facilement les endroits occupés par des familles à certains...