Carrefour prévoit d'embaucher 15.000 jeunes en 2021

Carrefour va recruter 15.000 jeunes en 2021, "en CDI ou en alternance", a annoncé mardi 8 décembre sur RTL le PDG du groupe, Alexandre Bompard. C'est "50% de plus que d'habitude", a-t-il assuré. "On ne peut pas rester les bras croisés, on est le premier employeur privé de France, et ce que j'ai décidé, c'est de tendre la main à cette jeunesse", a-t-il expliqué.

Le patron de Carrefour a indiqué qu'"en faveur de l'égalité des chances", 50% de ces nouveaux employés proviendront de quartiers défavorisés. "On va proposer, dès l'année prochaine, 3.000 stages de 3e pour les quartiers prioritaires (...) sous réserve de l'évolution de l'épidémie", a indiqué Alexandre Bombard. Le PDG promet aussi de "financer le permis de conduire" à hauteur de 500 euros pour les jeunes embauchés en alternance ou en apprentissage.

Il a également indiqué que le groupe avait mis en place l'Ecole Carrefour, une école pour former les salariés. "On forme des gens à tous les niveaux de la hiérarchie avec l'ambition à terme de les faire monter d'un échelon", a-t-il souligné.