Carrefour. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Dans les hypermarchés, l'augmentation minimale va atteindre même 2,8% par salarié, pour l'immense majorité ayant plus de quatre mois d'ancienneté.

Un coup de pouce pour les travailleurs de Carrefour. Chaque salarié du groupe touchera en 2022 au minimum 600 euros brut de plus qu'en 2021, selon l'enseigne de distribution, plus gros employeur privé de France, ce mercredi 23 février.

Dans les hypermarchés, qui représentent environ 60% des effectifs France du groupe, l'augmentation minimale va atteindre 2,6% (1,3% au 1er février et 1,3% au 1er juillet) par salarié et même 2,8% pour l'immense majorité ayant plus de quatre mois d'ancienneté.

Cette proposition vient d'être acceptée par FO, la CFDT et la CFE-CGC à l'issue des négociations annuelles obligatoires. Le groupe affiche un certain optimisme pour qu'il en soit de même dans les jours qui viennent avec les supermarchés Market et la logistique.

"Carrefour se moque de nous", estime la CGT

Concrètement, la hausse de pouvoir d'achat minimale des employés de base des hypermarchés se décompose en 200 euros d'intéressement/participation en plus (941 euros en moyenne en 2022), 700 euros d'augmentation de salaire, auxquels il faut déduire environ 300 euros de primes diverses non reconduites en 2022, a détaillé Carrefour.

"Entre l'inflation et les bons résultats, Carrefour se moque de nous", s'insurge Philippe Allard (CGT).

"Le groupe vient d'accorder plus de 400 millions d'euros en dividendes et la redistribution représente moins de 100 millions d'euros. L'intéressement-participation atteint plus de 2.000 euros pour les plus hauts salaires. Cela devrait être uniformisé", a-t-il estimé.

Un bénéfice net en hausse de 67% en 2021

Carrefour, qui emploie plus de 100.000 personnes en France, a affiché mi-février des résultats solides pour l'année 2021, et une série de mesures pour soutenir son cours de Bourse.

Le groupe a dégagé un bénéfice net en forte hausse de 67% à 1,07 milliard d'euros en 2021 grâce notamment à des économies de coûts et à de solides ventes. Un résultat proche des attentes des analystes sondés par Factset, qui tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 1,04 milliard.

Carrefour a notamment indiqué avoir mené à bien, avec un an d'avance, un programme de cession d'actifs immobiliers "non stratégiques" pour 330 millions d'euros à fin 2021, et a réalisé 930 millions d'euros d'économies de coûts en 2021. Il a relevé son objectif en la matière à 2,7 milliards d'euros d'économies de coûts sur 2021-23, contre 2,4 initialement.

En outre il a enregistré une progression de ses ventes de 2,3% à 81,245 milliards d'euros à nombre de magasins comparables en 2021, "sur une base de comparaison record" : en 2020, la fermeture des espaces de restauration hors domicile (bars, restaurants, cantines, restauration d'entreprise...) avait mécaniquement profité aux magasins où les consommateurs se sont davantage approvisionnés pour préparer leurs repas.