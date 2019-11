Carprecium libéralise les enchères automobiles

Pourquoi ne pas se porter acquéreur d'une voiture de collection aux enchères sans se ruiner ? C'est la question posée par Carprecium, le nouvel acteur des enchères automobiles. Cette heureuse initiative est le fruit de la collaboration entre la maison française de ventes aux enchères Millon et Leparking, leader européen d'annonces automobiles en temps réel et expert du marché grâce à son analyse de big data. Comme le souligne Guillaume de Lusigny, l'instigateur du projet, « Millon est très présent sur le marché de l'art et organise plus de 180 vacations par an. Il manquait cependant un département essentiel qui attire nombre de collectionneurs : les automobiles de collection. » L'objectif de Carprecium est de démocratiser ce type de ventes et de les rendre plus accessibles aux éventuels adjudicataires. Exit les ventes physiques de chez Bonhams, Aguttes, Artcurial Motorcars et Osenat, où se brassent des millions d'euros. « L'idée est de faire différemment en se positionnant sur un autre axe, le moyen marché et uniquement sur Internet, ce qui évite nombre de frais d'enchères », appuie le spécialiste.Couvrir un marché non exploitéPour Millon, la collaboration avec Leparking lui permet d'analyser les tendances du marché afin de savoir précisément ce que recherchent les collectionneurs aujourd'hui, c'est-à-dire quels modèles se vendent et à quel prix. Pour Guillaume de Lusigny, « les gros » prennent tout ce qui passe dans leurs...