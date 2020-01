Carole Ghosn : «Mon mari va faire éclater la vérité»

Son mari va capter toute la lumière. Une fois de plus. Attirer à lui, tel un aimant, tous les micros et toutes les caméras. Carlos Ghosn, l'ex-grand patron franco-libanais, tient ce mercredi à Beyrouth un point presse mondialement attendu, neuf jours après sa rocambolesque fuite du Japon où il était assigné à résidence dans l'attente de son procès.Mais ne vous y trompez pas. Depuis son arrestation de le 19 novembre 2018, le rôle de Carole Ghosn, son épouse, a été décisif. Dans l'ombre, elle s'est activée sans relâche. « She has guts » (NDLR : elle a du cran, des tripes), résume l'une de ses proches, dans ce libanais parlé qui mélange allègrement arabe, français et anglais. C'est un fait : Carole a remué ciel et terre pour venir en aide à son mari. Elle a frappé à toutes les portes, plaidant sa cause auprès de l'ONG Human Rights Watch, des Nations Unies et même du président américain Donald Trump. En France, elle avait lancé un appel à l'aide au président Emmanuel Macron, dénonçant, l'automne dernier, le silence « assourdissant » de l'Elysée.À la veille de cette conférence de presse, nous la rencontrons dans un hôtel cossu d'Achrafieh, un quartier de l'est de Beyrouth. Elle se présente avec quelques minutes de retard au rendez-vous fixé. La faute à la circulation, exécrable, et plus chaotique encore lorsqu'il pleut des cordes, comme ce mardi. Élégante, un brin méfiante, sa parole se libère au fil de l'entretien. Elle se détend, mais il reste dans son visage quelque chose de fragile, de soucieux et comme un voile dans son regard.«Une vengeance des procureurs japonais»48 heures après être arrivé au Liban, Carlos Ghosn avait pris soin de la dédouaner, assurant qu'il avait organisé « seul » son exfiltration. Mais ce mardi, la justice japonaise a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Carole Ghosn, soupçonnée de faux témoignage. « Il s'agit d'une vengeance des ...