Carlos Vicens est déjà conquis par la Ligue 1

À peine officialisé, déjà cuisiné par la presse. Carlos Vicens était devant les journalistes ce mardi pour commencer une nouvelle étape à Lyon , après le départ de Paulo Fonseca. Dans la capitale des Gaules, l’Espagnol va connaître son deuxième club en tant que coach principal, après Braga.

Il débarque pour la première fois en plein milieu de la saison. « Un vrai défi, affirme le Baléare . Il faut apprendre à connaître tout le monde et garder cette continuité dans le style et la philosophie de l’OL » . Il lui faudra aussi apprivoiser un nouveau championnat, la Ligue 1 , que Vicens voit d’un très bon œil. « La Ligue 1 fait partie des cinq meilleurs championnats d’Europe. La saison passée, on a affronté Nice avec Braga en Ligue Europa. Lors de mon passage à City, on a eu beaucoup de recrues de L1 donc on a analysé les matchs. Il y a des similitudes entre la Premier League et la Ligue 1 . Beaucoup de joueurs de L1 rejoignent la PL ». …

LP pour SOFOOT.com