Carlos Tenorio : "L'Équateur peut atteindre les quarts de finale"

Buteur lors des deux dernières Coupes du monde de la Tricolor, Carlos Tenorio est désormais président de l'association des footballeurs équatoriens. Un rôle qui lui permet d'évaluer l'évolution du football de son pays avant le match d'ouverture de ce Mondial 2022.

Qatar Équateur le 20/11/2022 à 17:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

"Le Qatar ne s'est jamais…

Je n'en ai vu aucun ! En revanche, je me suis déjà entretenu avec quelques vrais supporters. Beaucoup d'Équatoriens ont fait le déplacement et ils sont tous impatients d'être à dimanche.Pour commencer, je dois avouer que je garde beaucoup de bons souvenirs de mon passage ici. À l'époque, l'Argentin Gabriel Batistuta jouait pour Al-Arabi, et entre nous, il y avait un duel à distance tous les week-ends. Il a fini meilleur buteur du championnat qatari, moi aussi... Tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir disputé un titre de meilleur buteur avec un crack comme lui ! Le Qatar fait partie de ma vie, mais ce pays n'a rien à voir aujourd'hui avec celui que j'ai connu. Au niveau des infrastructures, c'est une folie ce qu'ils ont réalisé ! Il y a eu un virage à 180 degrés. À l'époque, ils parlaient déjà de leur volonté de se développer, il y avait une véritable ambition de se moderniser, mais franchement, j'étais loin de me douter qu'il le ferait aussi vite.