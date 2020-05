Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlos Sainz s'engage chez Ferrari, Daniel Ricciardo recruté par McLaren Reuters • 14/05/2020 à 19:14









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le remplaçant de Sebastian Vettel est connu. Deux jours après l'annonce du départ de l'Allemand, Ferrari a dévoilé le nom de sa nouvelle recrue. Carlos Sainz Jr sera le pilote de la Scuderia en 2021. L'Espagnol de 25 ans sort d'une très bonne saison 2019, avec un podium au Brésil et la 6e place du championnat des pilotes devant Pierre Gasly. Avec Charles Leclerc, il formera le duo le plus jeune de l'équipe italienne depuis 50 ans. McLaren perd sa pépite mais en récupère une autre. Daniel Ricciardo, chez Renault depuis 2019, sera le prochain pilote de l'écurie britannique. L'Australien, vainqueur de 7 Grands Prix depuis son arrivée en F1 en 2011, accompagnera Lando Norris dans cette nouvelle aventure.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.