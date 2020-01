Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlos Sainz remporte le Dakar au terme d'une dernière étape écourtée Reuters • 17/01/2020 à 10:44









Carlos Sainz remporte le Dakar au terme d'une dernière étape écourtée par Matthieu Cointe (iDalgo) Carlos Sainz (Mini) a décroché ce vendredi la victoire finale lors de cette édition du Dakar 2020, catégorie autos. Il devance le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) et le Français Sebastien Peterhansel (Mini) au classement général. L'Espagnol est sacré pour la troisième fois de sa carrière, après 2010 et 2018. Vainqueur de cette dernière spéciale, Nasser Al-Attiyah a vu ses rêves de doublé s'envolés. C'était presque mission impossible pour le lauréat 2019 de reprendre assez de temps dans cette courte étape de 167 km, amputée de moitié à cause de travaux. Carlos Sainz s'est contenté de gérer sa course pour éviter toute mauvaise surprise. Dans la catégorie motos, Ricky Brabec (Honda) s'est imposé au classement général, devant le Chilien Pablo Quintanilla et l'Australien Toby Price. C'est une première victoire pour un Américain au Dakar. José Ignacio Cornejo a quant à lui été le vainqueur de cette ultime étape et termine quatrième du général.

