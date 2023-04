Carlos Martens Bilongo : « Je préfère gagner en Ligue 2 que perdre en Ligue 1 »

La veille de l'interview, le député NUPES Carlos Martens Bilongo est resté dormir à l'Assemblée nationale, de peur d'être coincé dans le trafic pendant Guingamp-Bordeaux. Entretien avec un homme déterminé, qui a décidé que ses week-ends seraient rythmés par les Girondins.

Début mars, vous avez publié sur les réseaux une photo de vous dans le parcage bordelais à Amiens. Vous allez voir jouer les Girondins le plus souvent possible ?

À chaque fois que j’en ai l’occasion, oui. Et le plus souvent en tribune populaire, même s’il m’arrive qu’on m’invite en loges. Ce qui me plaît en tribune « normale », c’est l’ambiance, être avec les supporters. On ne s’arrête pas. À Amiens, il faisait super froid mais on était réchauffés par le score et l’ambiance mise par les Ultramarines. En tribune, je suis du genre à chanter pendant tout le match.…

Photo : compte Instagram de Carles Bilongo

Propos recueillis par Mathias Edwards pour SOFOOT.com