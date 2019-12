Carlos Ghosn va s'exprimer la semaine prochaine sur sa cavale

C'est un coup de théâtre digne d'un roman d'espionnage, qui a estomaqué bien au-delà de l'Hexagone. Carlos Ghosn, qui possède la triple nationalité française, libanaise et brésilienne, assigné à résidence à Tokyo, est à Beyrouth ! Déjà hors-norme, la vie de l'ex-grand patron qui cumulait les fonctions et présidait encore fin 2018 l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, devient proprement rocambolesque. Jeté en prison au Japon, puis assigné à résidence depuis le 25 avril après le versement d'une caution de 12 millions d'euros, le Samouraï -- l'un de ses nombreux surnoms -- a échappé à la vigilance des autorités nippones.Carlos Ghosn a confirmé, ce mardi, qu'il avait trouvé refuge au Liban. Un pays dont il ne peut pas être extradé car il en a la nationalité. Mieux : il a fixé rendez-vous aux médias, dès la semaine prochaine, en projetant d'organiser une conférence de presse. « Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique », a-t-il détaillé dans un communiqué. LIRE AUSSI > Au Liban, Carlos Ghosn est en terrain conquis« Au ton de ses premières déclarations et à la personnalité du bonhomme, je peux vous assurer qu'il sera combatif », confie un haut fonctionnaire de Bercy, qui l'a « longtemps côtoyé ». Avant d'ajouter : « Je parie que ses révélations à venir tourneront autour de ce qui était déjà sa ligne de défense : un complot politico-industriel japonais, fomenté par la branche nationaliste de Nissan qui ne supportait pas la prise de pouvoir de Renault. »Les plus folles rumeurs ont circuléEn France, la nouvelle a stupéfié bien au-delà de l'opinion publique. Si des réseaux sociaux aux piquets de grève, les plaisanteries ont fusé -- « Après la Renault Captur, maintenant, nous avons la Renault Evasion » -- l'ambiance était à l'embarras de l'Elysée à Matignon en passant par le ministère de l'Économie. ...