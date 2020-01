Carlos Ghosn : une évasion chiffrée à 20 millions de dollars ?

Les détails de l'évasion de Carlos Ghosn du Japon vers le Liban restent encore confus. L'ancien patron de Renault doit prendre la parole le 8 janvier pour la première fois depuis son arrivée à Beyrouth. Sa fuite a fait grand bruit. Selon les informations du Financial Times, celle-ci aurait au total coûté quelque 20 millions de dollars à l'ancien magnat de l'industrie automobile. Une somme qui inclut les 13 millions de dollars de caution que le tribunal de Tokyo ne lui restituera pas du fait de sa fuite. Les sept millions de dollars restants auraient donc été alloués à la mise en place de l'évasion même.Le quotidien financier britannique révèle notamment qu'une facture d'un montant de 175 000 dollars aurait été payée à l'entreprise turque MNG Jet par une société basée à Dubaï pour la location d'un jet. Cette société, Al-Nitaq al-Akhdhar, est en lien avec un ancien militaire britannique du nom de Mike Douglas, qui a fait fortune en Irak après la guerre en fournissant, sur place, des services liés au domaine de l'aviation et du pétrole. Un autre paiement de 175 000 dollars devait encore être envoyé fin décembre, précisent deux sources au Financial Times.Lire aussi Qui sont les cerveaux derrière la fuite de Carlos Ghosn ?Ce dernier ne livre toutefois pas d'autres détails concernant le reste des dépenses liées à l'évasion de Carlos Ghosn. Certaines sont sans doute liées aux autres moyens de transport utilisés par l'ancien...