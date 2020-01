Carlos Ghosn, un fantôme omniprésent à Beyrouth

Il est là, à Beyrouth (Liban). Tout le monde parle de lui, mais personne ne l'a aperçu. Pour l'heure, Carlos Ghosn reste une présence... invisible. Le PDG déchu de l'Alliance Renault-Nissan fourbit ses armes loin des regards, à l'abri. « Il est plus combatif que jamais, en parfaite condition physique », indique son ami le journaliste libanais Ricardo Karam, joint par téléphone, l'un des rares dans son cercle proche à accepter d'être cité.Son équipe de communication, pilotée par la Française Anne Méaux, décrit un homme concentré sur l'échéance à venir : sa conférence de presse. La date restait incertaine, elle a été confirmée et se tiendra ce mercredi, à 15 heures, au Club de la presse de Beyrouth. Des journalistes du monde entier sont attendus - « français, brésiliens, arabes, américains, chinois », énumèrent les organisateurs. « Carlos ne sort pratiquement pas, il travaille, insiste Anne Méaux. Il peaufine son texte avec ses avocats libanais, français et américains. » Chaque mot sera donc pesé au trébuchet.Fort logiquement, le « fantôme » de Beyrouth réserve sa parole pour l'événement - il ne s'est exprimé que deux fois depuis sa fuite rocambolesque, sous la forme de communiqués. De la porte de son domicile aux lieux qu'ils fréquentaient, des dizaines de journalistes ne désespèrent cependant pas de l'apercevoir d'ici là, prêts à lui tendre un micro.« Follow the money... and the Japonais »« Follow the Japonais » (suivez les Japonais en Français), la plaisanterie circule dans les rues beyrouthines. Les journalistes nippons font le pied de grue devant sa maison rose aux volets bleu pale, rue du Liban, dans le quartier chrétien d'Achrafieh. Les vitres au-dessus de la porte du garage ont été rendues aveugles avec des journaux et les rideaux sont tirés à l'étage. Dehors, deux agents de sécurité surveillent le bout de trottoir où sont agglutinés les reporters.« Je suis ici ...