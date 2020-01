Carlos Ghosn provoque une guerre des médias avec son plan communication

Une médiatisation comme on n'en a sans doute plus vue depuis l'affaire Dominique Strauss-Kahn ! Sous les caméras du monde entier, Carlos Ghosn se présentera ce mercredi, à 15 heures au syndicat de la presse de Beyrouth (14 heures en France) pour une rencontre avec les médias très attendue. Capacité d'accueil de la salle : 150 personnes. « Il a fallu batailler pour en être... Il y a eu un jeu d'influence très fort ! », assure un des heureux élus, qui n'a pas hésité à demander au patron de sa rédaction de passer quelques coups de fil à Anne Méaux. Cette grande communicante qui a travaillé jadis aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing à l'Elysée ou de François Fillon en 2017, s'occupe aujourd'hui de l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan. LIRE AUSSI > Carole Ghosn : «Mon mari est victime d'un complot industriel»Pour cette conférence de presse, tout en anglais, Anne Méaux a reçu plusieurs centaines de demandes. Et les médias français se sont retrouvés en concurrence avec leurs homologues libanais, brésiliens, japonais, américains, chinois, arabes... Car l'évasion spectaculaire de Carlos Ghosn a fait la une des journaux du monde entier. Une quinzaine de nationalités seront représentées au club de la presse de Beyrouth, pour cette rencontre qui devrait durer au moins deux heures et demi. Les recalés pourront se retourner vers les chaînes d'information. BFMTV, LCI et la télévision libanaise diffuseront la conférence en direct. CNEWS, France Info et France 24 aussi mais grâce à des agences de presse internationales comme l'AFP, Reuters ou Associated Press, qui assureront une captation en direct pour leurs clients non présents à l'intérieur.Une interview pour le 20 Heures de TF1Mais les plus vives tractations ont eu lieu pour avoir une interview en face-à-face. Par chance, le fugitif le plus célèbre du monde a envie de parler. Selon nos informations, il recevra d'abord, dans la ...