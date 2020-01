Carlos Ghosn : «Le Japon m'a traité comme un terroriste»

L'essentiel :L'ancien patron de Renault-Nissan a justifié sa fuite aux questions des médias internationaux par un traitement judiciaire injuste et une « collusion » entre Nissan et le parquet de Tokyo.Carlos Ghosn avait été arrêté le 19 novembre 2018. La décision de la justice ne serait pas tombée « avant cinq ans », selon lui. « Je n'ai pas fui la justice, j'ai échappé à l'injustice et à la persécution », a-t-il martelé en anglais« Il y a eu un sapage organisé de ma réputation », a attaqué l'ancien patron qui a nié toutes les accusations contre lui et parle d'une affaire « politique » pour se débarrasser avec lui et donc de l'influence de Renault dans l'alliance avec Nissan. Il a dénoncé un « coup monté » contre lui et s'est dit décidé à « laver son honneur ».Il compte faire valoir ses droits à la retraite chez Renault-Nissan assurant ne pas « avoir démissionné ».Pour suivre la conférence. » Revivez la conférence de presse16h50. Les critiques « unilatérales » de Ghosn contre la justice japonaise sont « inacceptables » commente le parquet de Tokyo.16h25. Carlos Ghosn met fin à la conférence pour aller donner des entretiens à différents médias.16h24. « Le Japon aurait été l'endroit idéal pour me défendre si on ne m'avait pas interdit de voir ma femme et d'avoir un procès équitable » d'après lui.16h23. La ministre de la Justice japonaise va répondre point à point aux attaques de Carlos Ghosn après la conférence de presse.16h20. « Arrêtez le grand patron d'une entreprise sans le convoquer, sans le prévenir, c'est louche », enfonce-t-il.« Je me considère une victime car ce n'est pas un crime mais une interprétation d'une loi sans qu'il y ait eu aucun dommage » souligne l'accusé.16h10. Interrogé sur le soutien des autorités françaises, Carlos Ghosn assure « ne rien attendre du gouvernement français ou d'Emmanuel Macron ». Mais il souhaite que les ...