Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault, a fui le Japon

Il aurait débarqué dimanche ou lundi sur le sol libanais à bord d'un jet privé en provenance de Turquie. Malgré son assignation à résidence, l'ancien patron de Renault Carlos Ghosn, interpellé en novembre 2018 pour de présumées malversations financières, a quitté le territoire japonais, selon des informations du journal Les Echos et de L'Orient le jour.Si les circonstances de cette fuite au Liban restent encore à éclaircir, une chose est sûre : le Franco-libano-brésilien, ancien PDG de Renault-Nissan, avait été officiellement assigné à résidence à Tokyo le 25 avril dernier, après 129 jours de détention. Il n'était donc a priori pas autorisé à quitter le pays. Ce départ surprise vient en tout cas étoffer un dossier déjà hors normes. Pour rappel, Carlos Ghosn est soupçonné d'abus de confiance aggravé par la justice japonaise et de détournement de fonds au détriment du groupe Nissan. Il aurait notamment minoré une partie de ses revenus à hauteur de 9,23 milliards de yens (74 millions d'euros) entre 2010 et 2018. Alors que son procès doit débuter au plus tôt au printemps prochain, il encourt jusqu'à 15 ans de prison et une amende de 1,25 million d'euros. Une « conspiration » selon le clan GhosnSelon l'ancien empereur de l'automobile, et ses proches, il ne s'agit de rien d'autre que d'un coup monté. D'une « conspiration » ourdie par des cadres de Nissan, des hauts fonctionnaires du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie et des hommes du parquet de Tokyo pour l'évincer.Carlos Ghosn n'aurait pas été le seul à profiter de ce système. Hiroto Saikawa, le directeur général de Nissan a reconnu avoir touché un bonus bien supérieur à ce qu'avait prévu l'entreprise. C'est aussi le cas d'une demi-douzaine de cadres qui pourraient rendre des comptes dans les prochaines semaines. Et si la perspective d'un procès faisait craindre aux autorités japonaises un grand ...