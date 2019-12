Carlos Ghosn en fuite au Liban : «Je me suis libéré de l'injustice»

Il le confirme lui-même ce mardi : Carlos Ghosn se trouve bien au Liban. Il a fui le Japon, où il était en résidence surveillée dans l'attente de son procès pour des malversations financières présumées alors qu'il dirigeait l'ensemble Renault Nissan.« Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité », écrit-il dans un document transmis par ses porte-parole.« Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique, ajoute-t-il. Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine ».L'hypothèse d'une fausse identitéCarlos Ghosn est arrivé lundi à l'aéroport de Beyrouth, selon une source sécuritaire libanaise, confirmant des informations de médias locaux. « La manière dont il a quitté le Japon n'est pas claire », indique une autre source libanaise.Selon le journal libanais Al-Joumhouriya, qui a dévoilé son arrivée, le patron déchu de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est arrivé à Beyrouth dans un avion en provenance de Turquie. La chaîne japonaise NHK avance qu'il aurait voyagé sous une fausse identité.Le principal avocat japonais de Carlos Ghosn, Junichiro Hironaka, affirme ne pas avoir été contacté par son client et avoir appris sa fuite « par la télévision ». « C'est une surprise totale, je suis abasourdi », a-t-il déclaré aux médias japonais. Une affiche de soutien à Carlos Ghosn dans une rue de Beyrouth/AFP Sous le coup de quatre inculpations, l'ex-PDG de Renault Nissan attendait d'être jugé à partir d'avril 2020. Arrêté à Tokyo le 19 novembre 2018 et placé en détention, il avait été libéré sous caution fin avril sous de strictes conditions : il lui était notamment interdit de voir ou contacter sa femme Carole. Mi-novembre, il avait pu lui parler par vidéoconférence pour la première fois.Des ...