Carlos Ghosn compte attaquer Renault pour récupérer sa retraite-chapeau

« Je n'ai absolument pas l'intention d'abandonner mes droits. [...] J'ai des droits vis-à-vis de Nissan et de Renault, qui n'ont pas été respectés et je compte bien les réclamer en justice. » Lors de sa conférence de presse donnée le 8 janvier à Beyrouth, Carlos Ghosn n'y est pas allé par quatre chemins : l'ex-tycoon de l'automobile compte bien récupérer ce qu'il estime lui être dû. Notamment sa retraite chapeau auprès de son ancien employeur français.De quoi s'agit-il ? Comme beaucoup de dirigeants, Carlos Ghosn avait, au cours de son mandat de PDG, négocié une retraite complémentaire, dite chapeau, intégralement financée par l'entreprise. Son montant ? 774 774 euros par an, peut-on lire dans le document de référence de Renault, pour une « pension brute annuelle de retraite au titre du régime supplémentaire de retraite à prestation définie ».Contacté, l'entourage de Carlos Ghosn ne confirme pas la somme réclamée. Mais ne la dément pas non plus. Carlos Ghosn est âgé de 65 ans. S'il obtenait gain de cause, et à supposer qu'il coule de longs jours paisibles, au Liban ou ailleurs, Renault pourrait donc être contraint de lui verser plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, jusqu'à la fin de sa vie.«Un travestissement de la réalité»Pourquoi Carlos Ghosn veut en passer par la voie judiciaire ? « Tout simplement parce qu'il réclame quelque chose à laquelle il n'a pas le droit, estime-t-on à la direction de Renault. Il a en effet adressé le 23 janvier 2019 une lettre au Conseil d'administration, dans laquelle il déclarait quitter ses fonctions de président et de directeur général du groupe. »Or la législation est claire : si l'ex-patron a démissionné, il ne peut pas exiger une retraite chapeau. Le 2 avril suivant, Carlos Ghosn, par la voix de ses avocats, a d'ailleurs également envoyé un second courrier dans lequel il précise quitter l'ensemble de ses ...