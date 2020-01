«Carlos Ghosn Challenge»: Yamaha met en garde contre l'utilisation de ses coffres à musique

Alors que les réseaux sociaux continuent de fourmiller de parodies et de blagues sur la fuite du Japon de Carlos Ghosn, Yamaha a dû mettre en garde ceux qui se glissent dans des caissons pour instrument. C'est de cette manière que l'ancien grand patron se serait caché, grâce à l'aide de barbouzes américains, dans l'avion privé qui l'a conduit du Japon vers le Liban, via la Turquie. Depuis que le Wall Street journal a publié une photo d'un caisson, affirmant qu'il avait été percé de trous pour respirer et aurait été trouvé à l'arrière du jet, des internautes se font photographier dans ces caissons noirs renforcés de métal à l'extérieur et de mousse compacte à l'intérieur ou des housses de transport. C'est le «Carlos Ghosn Challenge », qui fait fureur sur les réseaux sociaux.Un coffre sur lequel est marqué «Carlos Ghosn est dedans »...« Il y a eu de nombreux tweets montrant des personnes entrant dans de grands étuis à instruments. Faites attention de ne pas laisser les gens autour de vous le faire », a tweeté, en japonais, Yamaha Wind Stream, le compte de la société qui donne des informations sur les instruments à vent. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-- ????????????? (@Yamaha_Wind_jp) January 11, 2020 Certains essaient de se glisser dans un large étui de guitare ou de violoncelle. Carole Ghosn avait pourtant démenti que son mari se soit dissimulé dans ce type de cachette. Depuis le 30 décembre et l'annonce de sa fuite au Liban, l'évasion de Ghosn continue d'amuser. Un autocollant serait très en vogue : ...