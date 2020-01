Carlos Ghosn : ce que la justice lui reproche au Japon et en France

Son « show » de plus de deux heures, mercredi, aura-t-il convaincu ? Carlos Ghosn, qui s'est enfui de sa résidence à Tokyo, le 30 décembre, pour se réfugier à Beyrouth, s'est défendu lors d'une conférence de presse des nombreuses accusations dont il fait l'objet. L'ancien patron de Renault-Nissan a été inculpé pour plusieurs motifs au Japon, et une enquête a également été ouverte en France dans le cadre d'une autre affaire. Voici un point sur les reproches qui lui sont faits, et sur les arguments qu'il met en avant pour tenter de les réfuter. Dissimulation de revenusQuand Carlos Ghosn est interpellé sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo, le 19 novembre 2018, puis inculpé quelques jours plus tard, c'est en raison d'inexactitudes supposées concernant ses revenus dans les rapports annuels de Nissan remis aux autorités boursières. L'ancien magnat de l'automobile est soupçonné de ne pas avoir déclaré des montants qu'il devait toucher après sa retraite, estimés par la justice à 9,23 milliards de yens (74 millions d'euros) sur une période allant de 2010 à 2018.Pour sa défense, Carlos Ghosn a régulièrement assuré que les sommes n'étaient pas fixées et qu'il était donc impossible d'en faire état. Mercredi encore, il a décrit son arrestation comme un « coup monté », conçu sur la base d'une simple « non-déclaration d'un revenu non décidé et non versé », une situation critiquée par « tous les professeurs de droit, y compris au Japon ». VIDEO. Carlos Ghosn détaille ses conditions de détention au Japon Sinon que cette version peut sembler fragilisée, au regard de ce qu'a concédé Nissan l'an dernier. L'entreprise nippone a accepté de payer une amende sur ce point au gendarme de la Bourse, tout en mentionnant rétroactivement les sommes en question sur ses comptes de l'exercice achevé en mars 2019.Abus de confiance aggravésDeuxième grosse accusation, celle d'« abus de confiance ...