Carlos Ghosn : ce que l'on sait de sa cavale du Japon jusqu'au Liban

Un départ rocambolesque de Tokyo qu'il a, a-t-il affirmé jeudi, orchestré seul. La fuite de Carlos Ghosn au Liban, sujet le plus discuté en familles depuis mardi, reste à bien des égards mystérieuse.Assigné à résidence depuis huit moisAprès 130 jours de détention, et quatre inculpations pour malversations financières, Carlos Ghosn bénéficiait, depuis le 25 avril, d'une liberté conditionnelle. En échange d'une caution de 8 M€, l'ex-capitaine d'industrie était assigné à résidence dans un appartement du centre de Tokyo, surveillé par la police et le bureau du procureur, ainsi que par une société mandatée par Nissan. Ses visites, ses communications, ses recherches sur Internet, tout était consigné avec soin. Trois de ses passeports, français, libanais et brésilien, avaient été confiés à ses avocats, faisant d'eux les garants du respect de ses obligations. C'est dans ce bâtiment, surveillé par des policiers en civil la plupart du temps, et des caméras de surveillance, que résidait Ghosn depuis le 25 avril. REUTERS/Kim Kyung-Hoon Départ dimanche, comme si de rien n'étaitCe vendredi, des médias japonais citant des sources proches de l'enquête affirment que les images de vidéosurveillance des trois caméras placées à l'entrée de l'immeuble montrent Carlos Ghosn quitter seul son domicile tokyoïte du quartier d'Hiroo dimanche vers midi, sans présence particulière à ses côtés. Les caméras permettent-elles de suivre sa progression, jusqu'où et pour rencontrer qui ? Carole Ghosn a démenti auprès de l'agence Reuters que son époux ait été convoyé dans l'étui d'un violoncelle, même si le stratagème d'une caisse ou d'une grande valise pour le dissimuler semble le plus probable. Il ne fait cependant aucun doute qu'il a été aidé par une équipe, sans doute recrutée par une officine privée spécialisée dans la sécurité ; deux membres de son entourage l'ont affirmé à ...