Carlos Ghosn attaque Renault devant les prud'hommes

L'ancien PDG de Renault Carlos Ghosn a saisi en référé les prud'hommes de Boulogne-Billancourt fin décembre pour obtenir de Renault -dont le siège est installé dans les Hauts-de-Seine- le paiement de son indemnité de départ en retraite, soit près de 250 000 euros, a annoncé Le Figaro ce lundi. Une audience est prévue pour la fin février.Le magnat déchu de la marque au losange avait signé le 23 janvier 2009 une lettre d'intention depuis sa cellule japonaise, à l'attention du conseil d'administration, annonçant qu'il quittait ses fonctions. « Ma démission de Renault ? C'est une farce ! Je réclame mes droits à la retraite ainsi qu'à tous les droits qui me sont acquis », se justifie Carlos Ghosn auprès du Figaro.Plusieurs millions d'euros par an à vie« J'ai d'abord voulu que cela se règle de façon amiable. Chacun connaît les conditions dans lesquelles j'ai dû quitter Renault : j'étais emprisonné ! Mais, que je sache, il existe un droit en France, il existe une justice. La façon dont tout cela s'est déroulé à ce moment-là sera connue », prévient-il.Carlos Ghosn espère bien récupérer sa retraite chapeau de 774 774 euros par an. S'il obtient gain de cause, cette somme pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros - voire dizaines de millions d'euros - jusqu'à la fin de sa vie. Autre sujet de discorde, les actions de performance attribuables au titre des années 2015 et suivantes. Sur cette question, Carlos Ghosn devrait saisir le tribunal de commerce, selon le Figaro.Avant de saisir les prud'hommes, Carlos a écrit, à la mi-décembre, au président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), estimant que la communication financière de Renault qui fait état de sa démission était erronée.Une démission ou non ?« On a dit qu'en janvier [2019], j'avais démissionné de Renault, c'est faux », avait déclaré l'ancien patron lors de sa conférence de presse du 8 janvier. « ...