Carlos Baleba, la nouvelle bombe du LOSC

Promesse lancée au compte-gouttes par Paulo Fonseca lors de la première partie de saison, Carlos Baleba, 19 ans, a démarré 2023 dans la peau d'un titulaire dans la salle des machines du LOSC. Il devrait, lors des prochaines semaines, confirmer qu'il est un plan B de plus en plus crédible. Tout simplement car plus qu'un talent pour l'avenir, le Camerounais est déjà un visage du présent.

" Ce qu'il fait à son âge, c'est énorme. Je pense qu'il est encore un peu fougueux dans son jeu, qu'il peut parfois le simplifier, mais à l'avenir, il va être incroyable." Rémy Cabella

Carlos Baleba joue avec des pieds sûrs, les mains dans les poches. La plupart des présents ne sont pas surpris, ils voient le petit s'agiter depuis plusieurs jours sous le soleil brûlant de Marbella. Il ne s'agit pourtant pas là d'une énième séance d'entraînement plantée au milieu d'une phase de préparation, mais d'un premier vrai bond au milieu des grands, en amical, face à Cadix. Peu importe, installé aux côtés des poumons inépuisables de Benjamin André, Baleba se balade. Il ouvre des brèches, en referme d'autres, se gave de ballons, tord les lignes adverses et prend ses marques aussi vite qu'il cavale. Le 4-2-3-1 lillois de Paulo Fonseca, qui guette l'attitude de sa nouvelle bande comme d'autres surveillent à la seconde la cuisson d'une sauce Albert, vit ses premières heures et ses premières déformations avec ballon en basculant dans un 3-2-4-1 où le double pivot a une double mission clé : d'un côté, assurer l'équilibre du navire ; de l'autre, attirer les milieux adverses pour ouvrir des espaces à exploiter dans leur dos. À l'inverse d'autres techniciens qui s'adaptent aux faiblesses de chaque proie croisée, Fonseca, lui, souhaite que son LOSC joue et rejoue un plan fixe, construit grâce à une prise de risques assumée à la construction pour attirer l'adversaire et le percer à l'instant idoine dans les grands espaces, afin de le maîtriser jusque dans les moindres millimètres.Une telle approche demande des pions à la pointe techniquement, aventureux, explosifs et capables d'empiler les efforts, soit tout ce que Carlos Baleba, 19 ans et une VMA à 24 (!), a montré dès ses premières minutes avec les pros en juillet dernier et ce qu'il ne cesse de déballer depuis, lui qui vient d'attaquer 2023 en croquant dans ses trois premières titularisations (une en Coupe de France, deux en Ligue 1) dans la salle des machines du LOSC.