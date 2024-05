Carlo Ancelotti : « Une finale Real Madrid-PSG ? Je peux signer dès maintenant »

Le sourcil légèrement froncé.

Carlo Ancelotti n’a pu que reconnaître que son Real Madrid n’avait pas réalisé sa meilleure prestation sur la pelouse du Bayern Munich, accrochant finalement un match nul qui laisse la double confrontation totalement ouverte avant la manche retour à Madrid. « Je ne crois pas qu’on ait donné notre meilleure version. Paradoxalement, on a pris deux buts au moment où on a commencé à bien jouer, en deuxième période. Je crois qu’en première période, on aurait pu être un peu plus actifs, presser un peu plus » , a regretté le technicien italien au micro de Canal+.…

