Carlo Ancelotti se passe de Neymar pour la prochaine trêve internationale
Un vent nouveau souffle (enfin) sur le Brésil. Présent à la surprise générale dans la liste de Carlo Ancelotti pour la dernière Coupe du monde, Neymar ne figure pas dans celle du mois de septembre. L’ancien attaquant du PSG a manqué les deux dernières rencontres de Santos pour une lésion musculaire contractée à la cuisse droite le 2 septembre dernier qui devrait l’éloigner des terrains deux à trois semaines. Ce dernier avait annoncé sa retraite internationale après l’élimination du Brésil lors du Mondial mais certains espéraient encore en retour.
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MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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