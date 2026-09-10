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Carlo Ancelotti se passe de Neymar pour la prochaine trêve internationale
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 10:56
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Carlo Ancelotti se passe de Neymar pour la prochaine trêve internationale

Carlo Ancelotti se passe de Neymar pour la prochaine trêve internationale

Un vent nouveau souffle (enfin) sur le Brésil. Présent à la surprise générale dans la liste de Carlo Ancelotti pour la dernière Coupe du monde, Neymar ne figure pas dans celle du mois de septembre. L’ancien attaquant du PSG a manqué les deux dernières rencontres de Santos pour une lésion musculaire contractée à la cuisse droite le 2 septembre dernier qui devrait l’éloigner des terrains deux à trois semaines. Ce dernier avait annoncé sa retraite internationale après l’élimination du Brésil lors du Mondial mais certains espéraient encore en retour.

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