Carlo Ancelotti se paie Xavi après ses accusations de favoritisme pour le Real Madrid

Mourinho et Guardiola rigolent devant cette rivalité bien gentillette.

Une énième fois, le FC Barcelone et le Real Madrid se disputent de l’autre côté des Pyrénées pour savoir qui est le plus avantagé par l’arbitrage. Face aux critiques de Xavi envers les Mrengue, Carlo Ancelotti a tenu à répondre à sa manière ce samedi, à la veille de défier l’Atlético de Madrid. « Je suis un professionnel et en tant que professionnel, je ne veux pas m’abaisser à ce niveau par respect pour le football espagnol. Ne posez plus de questions à ce sujet, car je ne m’abaisserai pas à ce niveau. Ce n’est pas au niveau des professionnels » , a balancé le technicien italien.…

TB pour SOFOOT.com