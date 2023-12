information fournie par So Foot • 30/12/2023 à 22:38

Carlo Ancelotti justifie son choix de prolonger avec le Real Madrid

Le Brésil attendra.

Alors que la sélection brésilienne espérait le convaincre de devenir sélectionneur de la Seleçao en fin de saison, Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2026. « J’ai renouvelé mon contrat parce que l’équipe a connu le succès ces dernières années et qu’elle connaît également le succès cette année , s’est justifié le technicien italien sur le site officiel du club. Le club voit qu’il y a une bonne ambiance entre nous et c’est très important car sans une bonne relation entre l’entraîneur et les joueurs, le club ne peut pas réussir. »…

TB pour SOFOOT.com