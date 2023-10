information fournie par So Foot • 28/10/2023 à 20:53

Carlo Ancelotti : « Je ne savais pas qu’il y avait le Ballon d’or lundi »

Le patron dort.

Le Théâtre du Châtelet accueillera la cérémonie du 67 e Ballon d’or ce lundi. Une date probablement cochée depuis un bon moment par Lionel Messi, mais pas par Carlo Ancelotti. Interrogé sur le potentiel de son poulain Jude Bellingham à la sortie de la victoire contre Barcelone, l’entraîneur du Real Madrid a affiché son désintérêt. « C’est un joueur qui fait énormément de différences , a-t-il commenté en conférence de presse. Je ne sais pas à quelle place il sera. Je ne savais pas qu’il y avait le Ballon d’or lundi, cela ne m’intéresse pas. » On parie qu’il était bien plus au fait de l’événement il y a un an quand le résultat allait dans son sens.…

