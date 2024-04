Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel se la jouent visionnaires et s’envoient des fleurs

Ont-ils une boule de cristal que l’on ne connaît pas ?

Opposés sur les bancs de Bundesliga quand l’un entraînait le Bayern et que l’autre était le technicien du Borussia Dortmund, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel croiseront à nouveau le fer mardi soir et mercredi 8, en demi-finales de Ligue des champions. Cette fois-ci, l’Italien est aux manettes du Real, tandis que l’Allemand a pris les rênes du Bayern à son tour. Présent devant la presse en début d’après-midi, le vainqueur de la Ligue des champions 2021 avec Chelsea a pris goût à faire des prédictions. Et selon lui, Serge Gnabry, blessé depuis le 9 avril et le match aller contre Arsenal, sera buteur face au Real. « Serge Gnabry va marquer demain. Ça va arriver. Je ne sais pas comment je le sais, mais ça va arriver », a-t-il pronostiqué, tandis que son homologue italien, sans trop se mouiller, a préféré mettre une pièce sur son attaquant, Vinícius. « Et bien, je peux dire que Vinícius a plus de chances de marquer que Mendy ! »…

JF pour SOFOOT.com