Carlo Ancelotti et la révolution qui vient

Le football en crise est un football qui a plus que jamais besoin de spectacle sans pourtant en avoir les moyens. Il donne donc sa chance à des idées nouvelles (et offensives) pour désarmer les vieilles lanternes et continuer tant bien que mal à fasciner le monde.

La grande dépression

Le sourcil de Carlo Ancelotti a encore frappé. La semaine dernière, en lisant le, on a même cru le voir remuer., prophétisait alors l'ancien entraîneur du PSG dans les colonnes du quotidien italien." Ainsi l'entraîneur le plus aimé du monde livrait à ses admirateurs un avis clair dans sa forme, mais sombre dans son fond. Tout serait bientôt plus compliqué pour nous. Dans le monde d'après Covid, le football perdra de sa puissance et de son indolence. Les temps seront durs pour les idéalistes, nous dit Ancelotti. La crise du football est à venir et, semblait nous dire le bon Carlo, autant s'y préparer tout de suite. Mais de quoi parle Carlo, au juste ? Du football ou de l'industrie du football ? De l'industrie. Et il a sans doute raison sur ce point. Mais qu'en sera-t-il du football lui-même ? Est-il lui aussi destiné à l'effondrement et à la morosité ? L'histoire du jeu, en réalité, semble plutôt dire contraire.Revenons en 2008. L'Espagne traverse la plus grave crise économique de son histoire récente. En quelques mois, conjonction de plusieurs facteurs sur lesquels il serait trop long de revenir ici, le chômage explose à 27% de la population (dont 50% de jeunes), et le PIB espagnol tombe durablement en récession dès 2009 (-3,6%) jusqu'en 2013 inclus (-1,7%). Les clubs de football espagnols paient alors les années précédentes vécues à crédit. Dix-neuf des 42 clubs professionnels (dont la Real Sociedad, le Betis et le Rayo Vallecano) sont placés en redressement judiciaire et doivent à eux seuls plus de 700 millions d'euros d'impayés à l'administration fiscale. D'autres encore, comme Villarreal, diminuent drastiquement leur budget de 60 à 15 millions d'euros tout en refusant volontairement toute aide publique afin de purifier leurs bilans et faire évoluer leur modèle vers l'auto-suffisance économique. Pas une seule famille espagnole