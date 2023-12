Carlo Ancelotti et la carotte brésilienne

Annoncé comme futur sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a finalement décidé de prolonger avec le Real Madrid. Une volte-face qui a secoué la planète auriverde.

En février dernier, tout semblait conclu. Carlo Ancelotti irait au bout de son aventure avec le Real Madrid – en mai 2024 – et s’envolerait vers Rio de Janeiro afin d’y entamer son mandat de sélectionneur. Au Brésil, on prévoyait d’ailleurs l’envoi d’une délégation en Espagne, afin de faire signer l’entraîneur italien au plus vite. Moins d’un an plus tard, tout s’est finalement inversé, avec la prolongation du Transalpin à la Maison Blanche jusqu’en 2026 et une sélection brésilienne se retrouvant désormais dans le flou, à sept mois de la Copa América.

Une question de choix

Entre le Real Madrid et Carlo Ancelotti, l’accord était ainsi très simple : le Mister était autorisé à négocier avec la fédération brésilienne (CBF) et disposait d’un délai de réflexion fixé au 15 janvier prochain, pour accepter ou non l’offre brésilienne. Choix cornélien (mais un choix de riche) que les récents résultats du club merengues ont fini par faire pencher en faveur de Florentino Pérez. Leader de la Liga à la trêve, et invaincu en phase de groupes de Ligue des champions avec six victoires en autant de rencontres, le Real Madrid réalise une entame de campagne assez inattendue. Le tout, porté par un Ancelotti parvenu à maximiser au mieux le jeune effectif dont il dispose, en dépit des blessures.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com