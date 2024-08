Carles Puigdemont toujours introuvable au lendemain de son apparition éclair à Barcelone

Au lendemain de sa rocambolesque réapparition éclair à Barcelone, l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont reste introuvable vendredi, mais ses proches assurent qu'il a quitté l'Espagne pour retourner en Belgique, une nouvelle fuite qui suscite interrogations et critiques sur le dispositif mis en place pour l'interpeller.

"Il retourne vers Waterloo", a assuré vendredi matin à la radio catalane Rac1 Jordi Turull, le Secrétaire général de son parti Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne), ajoutant qu'il ne savait pas s'il était déjà arrivé dans cette ville belge proche de Bruxelles, où il a passé la majeure partie de ses sept années d'exil.

"Je n'écarte pas le fait que ce monsieur soit encore à Barcelone", a toutefois affirmé le commissaire en chef de la police catalane, Eduard Sallent. "Jusqu'à ce que nous ayons la preuve qu'il est en dehors de la juridiction des Mossos d'Esquadra, nous continuerons à le chercher."

L'avocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, avait lui aussi auparavant déclaré sur la même radio que son client était "hors" d'Espagne, assurant que Carles Puigdemont lui-même allait s'exprimer "aujourd'hui ou demain".

Carles Puigdemont, qui a fui en 2017 pour échapper aux poursuites le visant pour son rôle dans la tentative de sécession avortée de la riche région du nord-est de l'Espagne, est toujours visé par un mandat d'arrêt en Espagne, malgré la loi d'amnistie négociée par le Premier ministre Pedro Sanchez en échange du soutien de Junts à son gouvernement.

Figure centrale de l'indépendantisme catalan, M. Puigdemont avait annoncé son retour jeudi en Catalogne - où il était en fait dès mardi, selon M. Turull - pour prendre part au vote d'investiture du nouveau président de la région.

Il s'est finalement contenté d'un bref discours prononcé près du Parlement devant des milliers de sympathisants, avant de s'éclipser discrètement, parvenant à déjouer le dispositif policier censé permettre son arrestation.

- "Inqualifiable" -

Le commissaire en chef des forces de police régionales catalanes Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, lors d'une conférence de presse après la nouvelle fuite du leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont, à Barcelone le 9 août 2024 ( AFP / Josep LAGO )

Cette nouvelle fuite suscite depuis jeudi une avalanche de critiques sur le dispositif mis en place pour tenter de l'interpeller.

Dès jeudi, des voix ont commencé à s'élever pour s'interroger en particulier sur le rôle de la police catalane, dont l'action avait déjà mise en cause au moment de la crise de 2017, et dont deux membres sont soupçonnés d'avoir aidé l'indépendantiste à prendre la fuite --interpellés, ils ont été relâchés quelques heures plus tard.

Vendredi, le juge Pablo Llarena, qui instruit l'affaire qui vaut à Carles Puigdemont d'être toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt en Espagne, a officiellement demandé des explications au ministère de l'Intérieur et aux Mossos, dont les responsables ont longuement défendu en conférence de presse leur action.

"A aucun moment (...) nous n'avons négocié ou convenu quoi que ce soit avec Carles Puigdemont ou avec son entourage", a insisté Eduard Sallent, le commissaire en chef des Mossos, assurant que tout était prêt pour interpeller le dirigeant catalan à proximité du Parlement, où il n'est finalement jamais allé.

"Les faits se sont déroulés très rapidement", a aussi fait valoir le policier, rappelant qu'à son arrivée, Carles Puigdemont était "entouré d'une foule de personnes et d'autorités de ce pays (la Catalogne, NDLR), de personnes qui détiennent des charges publiques (...) dans le but d'entraver l'action de la police".

Parti dans une voiture dont les Mossos ont rapidement perdu la trace, il a ensuite été recherché par un vaste dispositif policier déployé à Barcelone et en Catalogne.

"Nous avions élaboré un dispositif dans lequel M. Puigdemont voulait vraiment participer à la session d'investiture, un élément, qui à la lumière de nos investigations et des faits qui se sont déroulés, est aujourd'hui clairement écarté", a encore estimé le policier.

Au niveau national, le nouvel épisode de la saga Puigdemont a suscité l'ire de l'opposition de droite et d'extrême-droite, qui a fustigé le gouvernement du Premier ministre Pedro Sanchez.

"Ce qui s'est passé hier est inqualifiable et ne peut rester impuni (...) Face à cette farce, le gouvernement ne peut pas continuer à prendre des vacances en se moquant du peuple espagnol", a lancé sur X le chef du Parti populaire (droite) Alberto Nunez Feijoo, appelant notamment à la démission du ministre de l'Intérieur.