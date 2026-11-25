L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont a annoncé mercredi son retour en Espagne le 12 décembre à la suite de la décision du Tribunal suprême espagnol de prononcer un non-lieu définitif en sa faveur pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.

Le tribunal a annoncé mardi l'extinction de toutes les poursuites à son encontre en vertu de la loi d'amnistie adoptée en 2024 par le Parlement espagnol.

Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, où il s'était exilé en octobre 2017 après la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne, Carles Puigdemont a déclaré qu'il rendrait publique le 17 décembre une nouvelle proposition pour l'indépendance de la puissante communauté autonome du nord-est de l'Espagne.

L'amnistie de Carles Puigdemont intervient à l'approche des élections législatives anticipées du 29 novembre convoquées par un Pedro Sanchez affaibli et qualifié récemment de "personne amorale" par le leader de Junts per Catalunya dans une interview à El Mundo.

La loi controversée d'amnistie, contestée par l'opposition de droite, participait d'un arrangement politique consenti par le président du gouvernement socialiste pour être reconduit dans ses fonctions après les élections de 2023, avec le soutien des partis indépendantistes catalans.

(Reportage Emma Pinedo et Mireia Merino, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)