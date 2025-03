Caricature d'Hanouna: Faure appelle LFI à "présenter des excuses"

Le Premier secrétaire du Parti socialiste français Olivier Faure s'adresse à la presse devant le Palais de l'Élysée à Paris, le 20 février 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a appelé mardi les dirigeants de LFI à présenter "des excuses" après l'épisode "inacceptable" de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une caricature de l'animateur Cyril Hanouna avec "tous les codes antisémites des années 30".

"C'est inacceptable. Et ce qui est encore plus intolérable, c'est qu'ils ont retiré cette affiche et ils n'ont pas accepté de donner des excuses", a déclaré M. Faure sur BFMTV/RMC.

"Il y a un moment où effectivement ces gens doivent se reprendre, accepter de présenter des excuses et expliquer que la France insoumise ne peut pas adhérer de près ou de loin à ce qui a fait le malheur de notre pays", a-t-il ajouté.

La France insoumise répond depuis plusieurs jours à de nombreuses interpellations après la publication d'un visuel - retiré depuis - destiné à battre le rappel pour participer aux manifestations du 22 mars contre le racisme.

On y voyait l'animateur Cyril Hanouna, d'origine juive tunisienne et proche du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, en noir et blanc, sourcils froncés et grimace agressive. Une image vue par de nombreux responsables politiques comme reprenant l'iconographie des caricatures antisémites des années 1930 et de l'Allemagne nazie.

Divers responsables LFI ont admis une "erreur" ou une "maladresse", reconnaissant ces derniers jours que l'image avait été générée par l'intelligence artificielle. Mais pas Jean-Luc Mélenchon qui a balayé l'accusation d'un tonitruant "taisez-vous" à un journaliste qui l'interrogeait dimanche.