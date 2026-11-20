Le cargo maltais Miro G le 20 novembre 2026 sur les côtes landaises ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Un cargo battant pavillon maltais, vraquier de 169 mètres de long naviguant à vide, s'est échoué vendredi sur la côte landaise dans le sud-ouest, sans faire de blessés.

Voici les précédents en France depuis une vingtaine d'années :

- 3 février 2022 : le navire-citerne mauricien, naviguant à vide dans l'océan Indien, s'échoue à 30 mètres des côtes de Saint-Philippe (La Réunion), lors du cyclone Batsirai. Les 11 membres d'équipage sont récupérés à l'issue d'une opération de sauvetage compliquée, dans une mer déchaînée. Le naufrage n'a pas eu "d'impact direct" sur l'environnement, selon les autorités, qui annoncent le 28 mars la fin de la dépollution du bateau et son démantèlement.

- 13 octobre 2019 : le cargo Rhodanus, battant pavillon d'Antigua-et-Barbuda et transportant 2.600 tonnes de bobines d'acier, s'échoue en pleine nuit dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud) en se coinçant dans des rochers. Il est dégagé le 19 et remorqué dans la baie voisine de Sant'Amanza après une opération "particulièrement délicate", selon les autorités, mais sans provoquer de pollution. En février 2020, le chef de quart, qui s'était endormi à la barre, et le capitaine du cargo, tous deux Russes, sont condamnés à six mois de prison avec sursis.

- 12 juillet 2017 : le Kea Trader, un porte-conteneurs maltais de 184 mètres, heurte à pleine vitesse un récif isolé au large de la Nouvelle-Calédonie et se brise en deux sous l'effet de la houle. Le naufrage nécessite l'un des plus longs et coûteux chantiers de dépollution et de démantèlement en mer réalisés par les autorités françaises. L'enquête conclut à une accumulation d'erreurs humaines.

- Janvier-février 2016 : déjà sur les côtes landaises, le cargo panaméen Modern Express, transportant 3.600 tonnes de bois, victime d'une gîte de 40 à 50 degrés et évacué par l'équipage le 26 janvier, menace pendant sept jours de s'échouer mais est finalement pris en remorque in extremis et est conduit vers Bilbao.

- 5 février 2014 : victime d'une avarie, le Luno, cargo espagnol de 100 mètres de long, s'échoue à l'embouchure du port de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), se scindant en trois parties après avoir violemment heurté une digue. Pas de victimes parmi les 12 marins. Au cours de l'échouage, environ 20 tonnes de carburant se seraient dispersées sans causer de pollution majeure. Le Luno est alors démantelé à la demande de son assureur sur la plage des Cavaliers à Anglet.

- 16 décembre 2011 : le TK Bremen (109 mètres), battant pavillon maltais, s'échoue sur la plage d'Erdeven (Morbihan). Ce vraquier avait quitté le port de Lorient alors que la tempête Joachim était déjà annoncée. Le capitaine avait alors décidé en vain de mouiller à l'abri de l'île de Groix avant de s'échouer sur la plage d'Erdeven sans faire de victime et en créant une pollution relativement restreinte. Trop endommagé pour être réparé, le bateau a été démantelé en janvier 2012 sur le lieu du naufrage.

- 10 mars 2008 : l'Artemis, un cargo néerlandais de 88 mètres, pris dans la tempête, s'échoue sur la grande plage des Sables d'Olonne (Vendée), attirant des foules de curieux. Il faudra deux tentatives pour le remettre à flot le 20 mars. Le Bureau d'enquête sur les événements de la mer (BEAmer) conclura à "une absence de suivi attentif de la navigation dans des conditions météo difficiles".