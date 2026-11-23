Cargo russe frappé par Kiev samedi en mer Baltique: le Kremlin met en garde contre une escalade

Image fournie par les gardes-frontières finlandais, publiée le 22 novembre 2026, montrant des opérations visant à éteindre un incendie à bord du cargo russe endommagé Sparta II, dans le golfe de Finlande ( Finnish Border Guard / Handout )

Le Kremlin a mis en garde lundi contre une escalade des tensions en mer Baltique après une frappe sur un cargo russe samedi que la Finlande a attribué à l'Ukraine.

"C'est en effet une tendance très dangereuse à l'expansion de l'activité terroriste dans la zone de la Baltique (...) Cela mène, bien sûr, à une escalade des tensions dans la région", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP.

Le Kremlin n'a en revanche pas commenté l'attaque de drones revendiquée par Kiev sur une corvette et un navire cargo russes dimanche au large de la Libye.

Toute information à ce sujet "relève de la compétence de notre ministère de la Défense", a déclaré M. Peskov.

Le cargo russe Sparta II a été touché samedi matin lors d'une attaque de drone ukrainien qui a déclenché un incendie à bord, selon les autorités finlandaises, alors qu'il se trouvait dans les eaux internationales, dans l'est du golfe de Finlande.

Il était en cours de remorquage dimanche vers les eaux russes, après que l'incendie a été maîtrisé.

Le golfe de Finlande est un passage maritime essentiel pour la Russie, car il relie Saint-Pétersbourg et ses ports de la mer Baltique - bordée de pays membres de l'Otan - au reste du monde.

Les pays occidentaux accusent Moscou de mener une "guerre hybride" dans les eaux stratégiques de la Baltique depuis le déclenchement de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022.

Image fournie par les gardes-frontières finlandais, publiée le 22 novembre 2026, montrant des opérations visant à éteindre un incendie à bord du cargo russe endommagé Sparta II, dans le golfe de Finlande ( Finnish Border Guard / Handout )

Une alerte anti-aérienne a retenti samedi dans l'exclave russe de Kaliningrad, située entre la Lituanie et la Pologne, deux pays membres de l'Otan, selon le gouverneur régional russe Alexeï Besprozvannykh

L'alerte a été déclenchée par "un objet suspect s'approchant depuis la Lituanie", a Alexeï Besprozvannykh. "Des spécialistes ont mené les vérifications nécessaires, il n'y a aucune menace", a-t-il également affirmé samedi.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys, a par la suite rejeté "les fausses affirmations circulant sur les réseaux sociaux" sur une quelconque participation de Vilnius à une attaque de drone sur Kaliningrad.