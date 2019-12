Carburants : «Pas de risque de pénurie», assure Christophe Castaner

Les stations-service françaises vont-elles se retrouver sans une goutte de carburant ? Alors que le mouvement social contre les retraites en est à son 22e jour, nombreux sont les automobilistes craignant de ne pas pouvoir bientôt plus faire le plein. Des craintes injustifiées selon le ministre de l'Intérieur.« Il n'y a pas de risque de pénurie », a insisté ce jeudi le ministre de l'Intérieur lors d'un déplacement en Seine-et-Marne consacré à la sécurité routière. « Il y a 200 dépôts en France, seuls deux sont bloqués au moment où je vous parle », a souligné Christophe Castaner. Mardi, le ministère de la Transition écologique avait déjà affirmé que la situation ne donnait lieu à « aucune inquiétude ».« Six raffineries sur sept assurent leurs expéditions normalement » et les « raffineries de Grandpuits (Seine-et-Marne) et Lavéra (Bouches-du-Rhône) continuent leur production », a-t-il ajouté, alors que la CGT affirmait en début de semaine que ces deux raffineries étaient à l'arrêt. « Seule la raffinerie de Grandpuits connaît des difficultés d'expéditions », a insisté le ministère. Jeudi, Christophe Castaner en a appelé à « la responsabilité de ceux qui veulent bloquer les raffineries, ceux qui veulent bloquer ces dépôts », leur demandant de ne pas « empêcher » les Français de se déplacer.125 stations-service en rupture totaleSelon Christophe Castaner, le seul risque est de voir les automobilistes se ruer sur les pompes par peur de manquer, un comportement « qui ne serait pas rationnel ». « C'est une fausse information que d'évoquer le risque de pénurie », a encore martelé le ministre de l'Intérieur.Dans les faits, les difficultés d'approvisionnement sont pour le moment très limitées et une toute petite partie des stations-service se retrouve sans carburant. Lundi soir, 2,6 % des stations-service françaises étaient affectées par le manque « d'un ou deux produits », selon ...