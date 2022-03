Carburant : la remise à la pompe de 15 centimes étendue au gaz naturel véhicule et au GPL

La mesure gouvernementale doit entrer en vigueur le 1er avril.

(illustration) ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

La remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant, accordée par le gouvernement à partir d'avril pour quatre mois, va être étendue au gaz naturel véhicule (GNV) et au gaz de pétrole liquéfié (GPL), selon le Premier ministre Jean Castex.

La remise sur les carburants "concernera tous les Français, sur le territoire métropolitain et dans les Outre-mers, les particuliers comme tous les professionnels", a déclaré mercredi 16 mars Jean Castex en présentant à la presse un "plan de résilience économique et social" pour faire face aux conséquences du conflit en Ukraine.

"Pourront notamment bénéficier de la mesure les routiers, les taxis et les transporteurs sanitaires, les agriculteurs, les acteurs des travaux publics et les pêcheurs, mais aussi toutes les professions qui utilisent beaucoup leur véhicule, telles que les aides à domicile", a dit le chef du gouvernement, en annonçant "que ce dispositif sera étendu au gaz naturel véhicule et au GPL".

TotalEnergies annonce un geste supplémentaire sur les prix à la pompe, partout en France

Le Premier ministre, qui avait appelé dimanche les "pétroliers" à faire "un geste complémentaire", a signalé que le groupe TotalEnergies avait "déjà donné son accord de principe pour aller au-delà de l'effort de l'Etat".

Graphique montrant l'évolution du prix de vente du gazole, du Sans plomb 95 et du Sans plomb 98 en France de janvier 2016 au 11 mars 2022 ( AFP / )

"Face à la hausse des prix du pétrole, nous étendons l'action de solidarité sur les carburants routiers que nous avions décidée mi-février", a indiqué le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné. "Au 1er avril, notre remise en caisse de 10 cts/l sera donc appliquée dans toutes les stations-service TotalEnergies en France", et non seulement en zone rurale comme annoncé en février, a-t-il ajouté. Cette remise s'ajoutera donc à celle du gouvernement.

Les prix des carburants ont grimpé pendant des semaines, battant des records dans le sillage des prix du pétrole brut, et dépassant les 2 euros en moyenne la semaine dernière. En France, le litre de gazole valait 2,1407 euros en moyenne, soit une hausse d'environ 40 centimes en deux semaines, selon les derniers chiffres officiels hebdomadaires arrêtés à vendredi.