Carburant : début de trois jours de blocages, le gouvernement «veille à l'approvisionnement»

C'est le premier jour de grosses perturbations dans le secteur des carburants. La branche chimie de la CGT appelle à bloquer raffineries et dépôts entre ce mardi et vendredi, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les terminaux de Dunkerque (Nord), du Havre (Seine-Maritime) et de Marseille (Bouches-du-Rhône) sont aussi concernés, ainsi que des dépôts.« Sept raffineries sur huit sont en grève. Il y a une consultation en cours dans la huitième, celle de Gravenchon (Seine-Maritime). Les sites portuaires du Havre sont aussi en grève. Il n'y a pas d'hydrocarbures qui en sortent et ceci pendant 96 heures », affirme, sur franceinfo, Emmanuel Lépine, secrétaire général de la fédération CGT de la Chimie.Menaces sur l'approvisionnement de Roissy et Orly ?La CIM, le dépôt pétrolier maritime du Havre, « devrait fermer pour 96 heures », a déclaré Thierry Defresne, délégué syndical central chez Total. Les aéroports d'« Orly et de Roissy ne seront donc plus approvisionnés en kérosène », selon lui.Lundi, l'assemblée générale à la raffinerie Total de Grandpuits (Seine-et-Marne) a voté la poursuite de la grève qu'elle a commencée le 5 décembre. Seul un service minimum obligatoire est assuré.Interrogé ce mardi sur RTL, le Premier ministre, Edouard Philippe, a déclaré que les forces de l'ordre sont mobilisées « pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocages de dépôts ». « Nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de difficultés d'approvisionnement. On peut respecter le droit de grève, on ne peut pas respecter le blocage, c'est parfaitement illégal », a-t-il ajouté. #Essence: "Le droit de grève est respectable, le droit de blocage est illégal", @EPhilippePM dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/6PIzQ7OZay-- RTL France (@RTLFrance) January 7, 2020 En France métropolitaine, le pétrole brut est importé puis raffiné dans sept raffineries. Des produits ...