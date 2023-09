Carburant à "prix coûtant": une baisse d'"un à deux euros" par plein selon la grande distribution

La vente de carburant "à prix coûtant" décidée avec le gouvernement mardi représentera "un à deux euros par plein" d'essence, ont estimé mercredi les représentants de la grande distribution.

"Il y aura un petit impact mais il va être léger", a déclaré sur RTL le directeur général de Système U, Dominique Schelcher.

Les enseignes Carrefour et Leclerc se sont engagées à vendre les carburants "à prix coûtant" tous les jours, Casino, Cora et Intermarché en réaliseront deux week-ends par mois, Système U et Auchan au moins un week-end par mois.

"Faire du prix coûtant chez nous ne va pas être spectaculaire puisqu'on est déjà à prix bas toute l'année", selon M. Schelcher qui estime que cela représente une baisse d'"un ou deux centimes au litre, cela veut dire un euro le plein".

"Notre marge est de 2 à 3% donc c'est de 2 à 6 centimes par litre", soit "un ou deux euros par plein" d'essence, a pour sa part estimé sur France Info Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique du groupe de distribution Leclerc.

La vente à "prix coûtant" "est un choix qu'ont fait nos adhérents, ce ne sont pas les pouvoirs publics qui nous ont imposé ce choix, nous l'avons proposé à Mme Borne", a-t-il dit.

Mardi soir, à l'issue de la réunion entre le gouvernement et les représentants de la filière, le gouvernement s'était félicité d'avoir "fait bouger les lignes".

"C'est un vrai effort", selon M. Leclerc, "le carburant c'est 10 milliards de chiffre d'affaires". "Certains magasins font 30% de leur chiffre d'affaires avec les carburants", a-t-il précisé estimant qu'il "faut que les raffineurs mettent la main à la poche", notamment pour les réseaux de stations indépendantes.

Il y aura "tous les mois un point de rendez-vous, y compris avec les pouvoirs publics, on veut que les pétroliers participent", a-t-il dit.

Dominique Schelcher a par ailleurs annoncé "une opération impactante pour le pouvoir d'achat" dans les magasins Système U à compter des 20 et 21 octobre. "On va faire 10% (de remise) sur tout l'alimentaire de nos magasins, les produits de beauté, la droguerie, tous les 15 jours", jusqu'à début décembre, a-t-il annoncé.

Cette opération ne comprend pas l'alcool et nécessite d'être "porteur de la carte du magasin", a-t-il précisé.