Carburant : à 0,69 euro le litre, la consommation d'E85 explose

Le superéthanol-E85 est-il en passe de devenir une alternative à l'essence ? Pas à court terme en tout cas, avec 340 millions de litres écoulés, ce carburant, qui contient jusqu'à 85 % de bioéthanol issu de la fermentation de betteraves et de céréales, ne représente toujours que 3 % du marché des essences. Et celles-ci sont elles-mêmes minoritaires, le gazole constituant encore 77 % des carburants routiers. Mais l'éthanol enregistre une croissance inédite (+ 85 %), et 2020 devrait voir un bond similaire, a indiqué mardi la Collective du bioéthanol, qui regroupe les producteurs (Association de la betterave et du sucre et Syndicat national des producteurs d'alcool agricole, SNPAA).Distribué dans 1 740 stations à 0,69 euro le litre en moyenneSon réseau de distribution inclut désormais 1 740 stations-service : 634 de plus en un an. L'E85 est désormais disponible dans 19 % des stations. À 0,69 euro le litre à la pompe en moyenne, moins taxé, c'est « le carburant du pouvoir d'achat », argumentent les professionnels du secteur, qui relèvent aussi ses 50 % de CO2 et 90 % de particules en moins par rapport aux essences fossiles.8 voitures essence sur 10 compatibles avec un boîtierCe carburant a pourtant connu un parcours heurté, entre prix des céréales en hausse et changements de stratégies. De nouveau, il progresse nettement depuis qu'un arrêté de fin 2017 encadre l'homologation des boîtiers de conversion E85 permettant...