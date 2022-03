Car de Rochefort: le conducteur du camion admet d'emblée sa "possible" inattention

Des policiers autour d'un autocar de transport d'enfants cisaillé par un camion-benne le 11 février 2016 à Rochefort, un accident qui a fait six morts parmi les adolescents ( AFP / XAVIER LEOTY )

Six ans après le drame du car de Rochefort qui a causé la mort de six adolescents le 11 février 2016, le procès s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de La Rochelle où le chauffeur d'un camion-benne, jugé seul pour "homicides et blessures involontaires", a admis sa "possible" inattention le jour du drame.

Le conducteur du camion, Mathieu Saurel, âgé aujourd'hui de 29 ans, a fondu en larme dès les premières minutes de son procès.

Au petit matin du 11 février 2016, à Rochefort, le camion-benne de la société de BTP Eiffage qu'il conduisait depuis trois ans avait littéralement cisaillé de bout en bout, comme transformé en lame géante, un car scolaire arrivant en sens inverse, avec quinze jeunes à son bord.

Jusqu'à mercredi, les débats vont se concentrer sur la ridelle du camion, une lourde pièce métallique de 450 kg maintenant en place le chargement, qui était restée ouverte sur le côté gauche en position horizontale à 90 degrés, "arrachant et sectionnant les sièges", selon le résumé des faits lu par le président du tribunal correctionnel Régis France. "Des images de guerre" avait résumé un témoin.

- "Trou noir" -

A la barre, le jeune homme vêtu d'une chemise noire et d'un jean, le visage juvénile rougi par les larmes, a d'abord évoqué un "trou noir", entre le moment où il a posé le pistolet d'essence "juste avant de quitter l'entrepôt vers 7H00, et le moment où il a croisé les premières voitures dans le rond-point". Ce matin-là, il pleuvait et le jour n'était pas levé.

Un automobiliste dira avoir pensé qu'il "allait se le prendre" en le croisant. Le conducteur avait ouvert sa ridelle pour charger sa benne mais ne s'était aperçu qu'après l'accident qu'elle était toujours abaissée, ce qui augmentait la largeur du camion sur le côté gauche.

"C'est possible, oui que je ne l'ai pas vue, avec la pluie", a concédé le jeune homme, en évoquant aussi la couleur sombre, un peu rouillée de la ridelle, qui pouvait se confondre dans la nuit.

Parmi les nombreuses constatations techniques effectuées, une mise en situation du camion quelques jours après le drame avait montré que la ridelle était visible dans le rétroviseur. Les experts seront entendus dans l'après-midi.

Avec 42 parties civiles, de nombreux journalistes et douze avocats, la justice a dû déployer une organisation inédite pour la tenue de ce procès hors norme pour la région.

"Bien sûr qu’on comprend l’erreur humaine, ça existe, le seul souci, c'est la façon dont ça s’est passé, le défaut d’attention c’est pas normal", a déclaré en marge du procès, Jean-Marc Aulier, qui a perdu son fils.

"Pardonner ce sera autre chose, ça sera pour plus tard, mais ce n’est pas exclu, il faut rester humain avant tout. La haine est de côté, on voit que cet homme est traumatisé aussi", a ajouté ce père, l'un des rares à avoir voulu s'exprimer devant la presse.

"C'est un drame épouvantable pour tout le monde, des deux côtés de la barre", avait estimé juste avant l'audience Me Thierry Sagardoytho, l'avocat du prévenu.

Celui-ci encourt cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende. Il est jugé seul sans son ex-employeur Eiffage, mis en examen fin 2020, mais qui a bénéficié d'un non-lieu confirmé en appel en février, au grand dam de certaines parties civiles.

Le jugement est attendu dans quelques semaines.